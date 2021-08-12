Нальчик, 12 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии растут темпы вакцинации против коронавируса. Ежедневно на прививочные пункты приходит в среднем около 4 тыс. жителей региона. В настоящее время привиты уже 44% контингента, подлежащего вакцинации. Такая информация прозвучала 11 августа в ходе «муниципального часа», который провел глава республики Казбек Коков.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«Всего на сегодняшний день иммунизацию прошли 44 процента населения, подлежащего вакцинации»,— цитирует руководителя КБР его пресс-служба.

Он также отметил, что в Кабардино-Балкарии сохраняется рост заболеваемости COVID-19 и количество госпитализированных. При этом дефицита мест в ковидных госпиталях нет. В настоящее время в них получают помощь врачей свыше 700 человек, в том числе 90 — в реанимациях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава на 9 августа, в республике сделали прививку от коронавируса более 136 тыс. человек. Из них более 93 тыс. человек прошли полный цикл вакцинации.