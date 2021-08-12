Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память и возложил на Серафимовском кладбище цветы к мемориалу подводникам, погибшим на АПРК «Курск» 21 год назад. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Www.gov.spb.ru Мемориал подводникам, погибшим на АПРК «Курск» на Серафимовском кладбище Петербурга

Напомним, атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в ходе учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. На Серафимовском кладбище похоронены 32 моряка. Ежегодно в этот день родственники погибших, командование Военно-Морского Флота России и ветераны ВМФ собираются в Николо-Богоявленском морском соборе и на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память подводников.

«Сегодня экипаж крейсера вспоминают на всех флотах и в городах, где жили моряки. Многие из них учились в Петербурге. Сейчас в нашем городе проживает 26 семей подводников «Курска», — сказал Беглов.