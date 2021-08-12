Казань, 12 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Татарии уровень регистрируемой безработицы составляет 0,88% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба минтруда республики.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

По состоянию на 11 августа в Татарии официально зарегистрированы 17,9 тыс. безработных, что на 207 человек меньше, чем неделей ранее.

Работодатели заявили в региональные органы службы занятости 52 097 вакансий. За неделю работодатели предложили 2244 вакантных рабочих места.

Из новоявленных безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 637 человек, 23 человека приобрели статус безработных в связи с сокращением численности или штата работников либо с ликвидацией организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 21 июля насчитывалось 18 832 безработных.

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