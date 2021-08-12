Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Предприниматель из Санкт-Петербурга Виктор Стрелкин, который вместе с друзьями полетел отдыхать на Камчатку, рассказал о крушении вертолета. Мужчина признался, что не успел отстегнуть сына своих друзей, который сидел рядом с ним во время крушения. Об этом 12 августа мужчина рассказал пресс-службе правительства Камчатского края.

www.kamgov.ru Поиски рухнувшего вертолета на Камчатке

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По словам Стрелкина, он прилетел на Камчатку во вторник 10 июля, а должен был сутками ранее. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Петербурга, в том числе его друзья, на четверг 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия. Во время полета мужчина спал, был сильный туман. Однако когда произошло крушение он проснулся и первым, что успел сделать, отстегнуть ремни безопасности.

«Об этом трудно говорить, рядом со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта», — рассказал Стрелкин.

Мужчина смог вдохнуть воздуха, перед тем как вертолет пошел ко дну и выплыть через разбитое стекло кабины пилотов на поверхность озера.

«По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность составляла порядка 8−9 метров», — рассказал пострадавший.

По его словам, спастись из затонувшего вертолёта удалось благодаря чёткому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.

«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь <…> К счастью, буквально через пять минут, подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», — добавил Виктор Стрелкин.

Напомним, территорий вертолет Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Витязь-Аэро», с 16 людьми на борту рухнул в воду недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в 5 км от берега. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось восемь человек — двух женщин и шесть мужчин, в том числе второго пилота и бортмеханика (сломана стопа и рука, — при.ред.). В настоящий момент ведутся поиски еще восьми человек. Среди них 17-летний подросток, сын спасшегося Стрелкина и его мать, оба из Петербурга.