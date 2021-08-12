Москва, 12 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Дети являются особенно уязвимыми для клещей не только из-за своего маленького роста, но и потому, что они не всегда могут рассказать взрослому о своем дискомфорте. Поэтому нужно соблюдать правила защиты детей от клещей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клещ

Одежду детей родители должны обработать акарицидными аэрозольными средствами от клещей. Время обработки одежды детей составляет от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера одежды.

Малышей в лесу или парке лучше брать на руки или перевозить в колясках. Детям старшего возраста необходимо объяснить правила поведения на опасной в отношении клещей территории. Гулять следует по центру дорожек, стараясь не задевать траву и кусты.

Как сообщало, для защиты от клещей следует применять акарицидные (инсектоакарицидные) средства, предназначенные специально для защиты от клещей.

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