Оренбург, 12 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Школы Оренбурга практически полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Образовательные учреждения испытывают потребность в учителях русского языка и математики, а также технологии, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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В городе оценивают готовность школ в новому учебному году. Процедуру приемки успешно прошли 66 школ. В целом к сентябрю межведомственной комиссии необходимо оценить 82 образовательные организации.

Начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко отметила, что не представлены к приёмке лицей № 7 и общеобразовательная школа № 3, где идет ремонт. К сентябрю лицей планируют открыть.

«Учебный процесс будет организован по аналогии с прошлым годом с учётом всех ограничений, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции. Антиковидные меры не сняты. Роспотребнадзор сохраняет свои рекомендации: термометрия, разведение потоков, разобщение детей, отмена массовых мероприятий будут сохранены. Мы делаем все возможное, чтобы учебный год начался в очном формате», — подчеркнула Лариса Бебешко.

Она заострила внимание на том что особая роль отведена вакцинации работников образования. На сегодняшний день больше 70% педагогов города вакцинированы.