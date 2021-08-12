Лондон, 12 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Британская компания Lanzante и американский дилер O’Gara Coach представили супергибрид McLaren P1 HDK с эмблемами из 24-каратного золота. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Lanzantelimited McLaren P1 288 HDK

Полное название супергибрида — High Downforce Kit. Модель изготовлена по заказу владельца дилерских центров McLaren, расположенных в американских городах Беверли-Хиллз и Сан-Диего.

Окрашено авто в зеленый цвет. Некоторые детали новинки очень сильно похожи на элементы трекового двухдверного автомобиля Lanzante. McLaren P1 HDK отличается открытой задней частью, которая создана подобным образом для улучшения отвода тепла от двигателя.

Внутри модель отделана алькантарой коричневого цвета. В салоне также присутствуют эмблемы из 24-каратного золота.

По предварительной информации, моторная линейка модели не изменится. Актуальная версия McLaren P1 оснащается битурбомотором V8 3.8, а также электродвигателем мощностью 200 «лошадей». Суммарная мощность установки составляет 916 л. с. и 900 Нм.

Ранее компания Brabham Automotive из Австралии разработала версию суперкара BT62 для участия в гонках Fanatec GT2, которые пройдут в 2022 году. В качестве силового агрегата у автомобиля мотор V8 мощностью 600 л. с.

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