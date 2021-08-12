Сингапур, 12 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Инфицированные коронавирусом люди могут заразить собеседника не только при кашле или чихании, но и просто во время разговора. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура, передает The Straits Times.

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По словам ученого Пола Тамбая, во время разговора образуются очень маленькие частицы, которые достигают пяти микрометров. Эти элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Во время исследования больше всего таких частиц формировалось именно во время разговора у пациентов. Ученые отметили, что это связано с тем, что человек непроизвольно повышает голос во время беседы.

Напомним, ранее портал medrxiv.org сообщил, что новый штамм коронавируса «Йота», летальность которого может составлять до 82%, выявила в Нью-Йорке группа ученых Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.

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