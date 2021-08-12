Сеул, 12 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Южная Корея может столкнуться с экономическими последствиями четвертой волны коронавируса уже в августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Данное заявление он сделал 12 августа в ходе совещания министров экономического блока.

Министр финансов страны подчеркнул, что правительство приложит усилия для минимизации экономических потрясений, вызванных вспышкой коронавируса, и сохранения темпов восстановления экономики в условиях жёстких карантинных мер.

Хон Нам Ги также отметил, что средства из дополнительного бюджета, предназначенные для поддержки пострадавших от экономических последствий пандемии, планируется распределить до конца сентября.

Он акцентировал внимание на том, что правительство намерено рассмотреть возможность введения отсрочек по уплате налогов и страховых взносов, оплате коммунальных услуг, а также продления сроков погашения кредитов.

Министр финансов страны также упомянул о мерах по оказанию дополнительной поддержки бизнесу в вопросах производства и экспорта.