Москва, 12 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался бывший мэр Красноярска, депутат Госдумы («Единая Россия») Пётр Пимашков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Пимашков был главой администрации Красноярска с 1996-го по 2011 год. С 2011 года являлся депутатом Госдумы от Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года первый мэр Красноярска Валерий Поздняков скончался на 82-м году жизни.

Читайте также: Ушёл из жизни первый мэр Красноярска