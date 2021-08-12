Химки, Московская область, 12 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с защитником Алексеем Шведом. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба клуба.

TonyTheTiger Алексей Швед

Отмечается, что соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее было объявлено, что Швед покидает «Химки», в составе которых он играл с сезона 2015/16.

В июле сообщалось, что «Химки» из-за финансовых проблем не подтвердили своё участие в сезоне 2021/22 Единой лиги ВТБ.