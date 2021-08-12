Тюмень, 12 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Тюменцы с июля по август 2021 года 70 раз пожаловались на ухудшение качества питьевой воды и её неприятный запах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Управлением в отношении ООО «Тюмень Водоканал» проведена внеплановая проверка, по итогам которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, поступающей с Метелёвского водозабора по органолептическим показателям, а также по показателю «перманганатная окисляемость».

В отношении ООО «Тюмень Водоканал» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении неприятного запаха воды.