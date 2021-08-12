Нальчик, 12 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии планируют начать новый учебный год в традиционной очной форме. При этом, как и в прошлом 2020−2021 учебном году, администрации школ и других образовательных организаций должны соблюдать все рекомендации, выданные управлением Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила ТАСС заместитель министра просвещения республики Екатерина Мисостова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Это касается уборки помещений, проведения проветривания, соблюдения принципа разделения потоков при приходе детей в школу, составления специального расписания занятий для разделения учащихся во время перемен и в столовых, обеззараживание воздуха специальными приборами.

Всего в республике сядут за парты 1 сентября в 265 общеобразовательных организациях 116 тыс. детей, в том числе 12,5 тыс. первоклассников, уточнили в пресс-службе главы региона.

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