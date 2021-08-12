12 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Елены Дьяченко о том, что в случае попытки установки на территории Украины ПВО США, последует ответ со стороны Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 10:39 — REGNUM В случае попыток установки на территории Украины ПВО США последует ответ со стороны России, и могут быть человеческие жертвы. Об этом 11 августа в эфире телеканала «Наш» заявила украинский политолог Елена Дьяченко, комментируя заявление украинского министра Алексея Резникова о возможности размещения на территории Украины ПВО США.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Если выходить из презумпции разумности власти, то есть из того, что представители власти понимают все последствия, к которым приведет размещение здесь американской военной базы, систем ПВО или военной базы НАТО, [то] из ответов РФ мы понимаем, что ничего нового. За некоторое время до установки этих систем они будут уничтожены со стороны России. Как мы понимаем, только наличие человеческих жертв сможет принести в этой ситуации выгоду и политические дивиденды [украинской] власти. Иначе мы окажемся в тупике. Мы после этого что, объявим войну России? Или это одноходовая комбинация, чтобы посмотреть на реакцию и запугать?.. Сейчас мы запугиваем Россию с какой целью?.. Чем эта история отличается от, например, желания Петра Порошенко отправить украинских моряков на верную гибель для того, чтобы держать Крым в повестке дня? Ничем не отличается… потому что неизбежно будут человеческие жертвы в результате такого хода… На этом презумпцию разумности власти можно считать закрытой», — сказала Дьяченко.

Мнение политолога обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. В целом многие согласились со словами эксперта, отметив, что в случае размещения американской ПВО на украинской территории, это будет самоубийством Украины.

«Есть люди умные, правильно говорит… зачем украинцам ПВО? Русских пугать?! Пуганы, это вам конец придёт, и это прискорбно!» — написала Мария Ч.

Patriot

«Возле Рады пускай ПВО ставят, думаю, депутатам будет «спокойнее», — иронизирует «Димон Шустрый».

«Наверное, не существует людей глупее украинцев. Хотели сделать базу НАТО в Крыму, итог — получили по щам, лишились полуострова, и снова на те же грабли. Ну давайте посмотрим, что будет, если кто-то решит разместить ПВО стран НАТО в Украине», — отметил Ildar U.

«Что можно получить тактикой запугивания России? Можно получить по морде», — отреагировал Vl. Go.

«Конечно, можно помечтать о покровительстве Америки для Украины. Только сначала надо бы подумать о других странах, которым помогла Америка. Ирак, Афганистан, которым Америка помогла дотла разрушить свои страны многолетними войнами внутри страны, а потом отряхнула ручки и вывела свои войска. А хочет ли народ Украины в этот хаос? И так уже миллионами уехали из Украины граждане. И так наивно думать, что «Пэтриоты» (американский зенитный ракетный комплекс — О. П.) содержать дорого, очень дорого, так мы попросим их прийти в Украину, пусть сами придут и сами содержат. С чего бы это Америке благотворительностью заниматься?.. Если Америка захочет, так она и без установки баз возьмёт что хочет. И зачем бы Америке вступать в конфронтацию с Россией, если у нее и без России головная боль — Китай», — написала Раиса Я.

«Никакие военные базы на востоке и севере Украины нам, жителям востока и севера, не нужны!!! Хотите — стройте на Галичине и в Киеве!» — отреагировала Inna B.

«Нам в Киеве тем более не нужны!» — добавила MegaTama55.

«О как! Ещё не объявили войну России?! А с кем воюете 8-й год?..» — спросил «Дон Педро».

«[Украина] горит желанием испытать на своей шкуре, что такое «Калибр», «Искандер» и «Солнцепёк», — пишет VRN 36.

«Зе пусть войну объявляет кому хочет, но мужей и сыновей наших они не получат! Пусть возьмёт своих слуг (депутатов партии «Слуга народа» — ОР П.), кабмин и банду, и идёт и воюет!» — написала Natali K.

«Если бы так все делали и мыслили, давно эта вакханалия закончилась бы», — ответил ей Alex K.

«Почему-то действия против России — это норма, а ответные меры — неадекватность», — отреагировал Сергей С.

«ПВО надо ставить на Западной Украине!» — считает MrSpayder007.

«Американцы помнят ракеты на Кубе!!! Байден очень старый политик, и он десять раз подумает, прежде чем развязать ядерный конфликт!!!» — добавил Андрей С.

«Государство Украина — самоубийца? Очень хочу ошибиться», — пишет Irina T.

«Американская ПВО будет бесполезна. Над Крымом они всё равно побояться небо закрыть, на Донбассе российской авиации всё равно нет, так и будет стоять мертвым грузом, ну, а будет представлять реальную угрозу, будет уничтожена «Кинжалом» в первую очередь», — отметил Алексей Н.

МиГ- 31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Администрация Президента России

«Резников — это предатель Украины и коллаборант, которого надо судить за его высказывания, которые он произносит от имени всех украинцев, несмотря на то, что мнение большей части украинцев полностью отличается от мнения этого негодяя… К власти в Украине всё чаще приходят полностью некомпетентные и неадекватные людишки, которые только вредят Украине и украинцам своим неадекватным поведением и своими бредовыми высказываниями, за которые они не несут никакой ответственности», — отреагировал serega p.

«Благодаря таким запугиваниям и Крым потеряли», — добавил Piroska Pal.

«И будет, как в Афганистане — сделали своё дело, развернулись и свалили», — отметила Татьяна Г.

«Будут базы, Украина будет мишенью…» — написала Мария П.

«Ну американцы не такие дураки, как нынешнее руководство Украины», — считает Казимир А.

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