Уфа, 12 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 604 нарушения выявили сотрудники Управления Роспотребнадзора при проведении проверок организаций отдыха детей в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Детский оздоровительный лагерь

Сообщается, что больше всего нарушений было выявлено по фактам несоблюдения санитарного режима в помещениях жилых корпусов, производственных помещений пищеблоков, а также ведения документации на пищеблоке.

По всем фактам выявленных нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях. Организациям, которые допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выданы предписания.

Отмечается, что всего сотрудники управления Роспотребнадзора по региону во время летней оздоровительной кампании провели 460 проверок организаций отдыха детей и их оздоровления.