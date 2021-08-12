Екатеринбург, 12 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге составили 30 административных протоколов на лиц, задержанных в центре города. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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В рамках «облавы» у кафе на улице Юмашева было задержано 30 человек. На 28 из них составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), на одного гражданина — по ст. 18.8.1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ), а ещё на одного задержанного — по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Пятеро задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности (в том числе за убийство, причастность к разбойному нападению и кражу). Изъято семь пистолетов (два из них — с глушителями), восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами, а также мешок с веществом зелёного цвета.

«Один из обнаруженных «стволов» был приведён в боевое состояние», — сообщил Горелых.

Все предметы передали на исследование в МВД. Собранные по факту инцидента материалы направят в районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание прошло 11 августа. В полиции отмечали, что среди задержанных могут быть граждане, причастные к преступной деятельности.