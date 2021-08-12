Правительство РФ направит 1,6 млрд рублей на лекарства для льготников
Москва, 12 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Об этом 12 августа сообщает сайт правительства России.
Денежные средства поступят из нераспределённого резерва средств федерального бюджета. Услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. При этом характер помощи определяется индивидуально.
В правительстве напомнили, что сумма, на которую льготникам предоставляются бесплатные лекарства и медицинские изделия, была проиндексирована. Она составляет 929,8 рубля в месяц на одного человека. Решение потребовало дополнительного финансирования.
Общий объём средств, который будет направлен в 2021 году на обеспечение льготников лекарствами, составит 38,7 млрд рублей.