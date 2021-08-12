Москва, 12 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Об этом 12 августа сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Денежные средства поступят из нераспределённого резерва средств федерального бюджета. Услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. При этом характер помощи определяется индивидуально.

В правительстве напомнили, что сумма, на которую льготникам предоставляются бесплатные лекарства и медицинские изделия, была проиндексирована. Она составляет 929,8 рубля в месяц на одного человека. Решение потребовало дополнительного финансирования.

Общий объём средств, который будет направлен в 2021 году на обеспечение льготников лекарствами, составит 38,7 млрд рублей.