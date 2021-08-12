Москва, 12 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Причин для исключения тяжёлой атлетики из олимпийской программы нет. Об этом 12 августа заявил член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Тяжёлая атлетика

По его словам, готовящаяся реформа конституции IWF и отсутствие положительных допинг-проб на Олимпиаде-2020 в Токио дают основания полагать, что тяжёлая атлетика избежит исключения из программы Игр.

«Драфт конституции создан на основе замечаний и пожеланий Международного олимпийского комитета, поэтому, если следовать логике, причин наказывать тяжелую атлетику нет», — цитирует Агапитова ТАСС.

Он отметил, что всё будет зависеть от того, как пройдёт конгресс IWF, который состоится 29−30 августа.