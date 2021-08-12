Мельбурн, Австралия, 12 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Более 100 000 предприятий в австралийском штате Виктория получат денежные средства в рамках правительственного пакета помощи на 367 миллионов австралийских долларов ($269 млн). О данном решении было объявлено утром 12 августа в ходе пресс-конференции с участием министра штата Виктория по поддержке и восстановлению промышленности Мартином Макулой, передает телеканал Nine News.

Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Пакула отметил, что пакет помощи является результатом «плодотворных» переговоров с федеральным правительством Австралии.

«Вчера был проведен разговор как между премьером (премьер-министром Виктории — прим. ИА REGNUM) и премьер-министром (премьер-министром Австралии — прим. ИА REGNUM), так и между казначеями. И мы очень благодарны за непрекращающийся дух сотрудничества, с которым федеральное правительство подходит к вопросу поддержки бизнеса и доходов граждан», — заявил Пакула.

Напомним, новая система выплат, разработанная для поддержки бизнеса в столице штата Мельбурне, пострадавшего от недельного продления шестого по счету карантина в Виктории, предоставит бизнесменам гранты в размере до 10 000 австралийских долларов ($8 000).