Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Разведслужбы Соединенные Штатов после почти трехмесячного расследования причин возникновения COVID-19 не смогли выработать единую версию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что сотрудники разведки близки к завершению расследования происхождения коронавируса, который был инициирован президентом США Джо Байденом. Разведслужбы подготовили секретный отчет, который сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения.

По данным источников, одни предполагает, что вирус возник из лаборатории в китайском Ухане, в то время как другие убеждены, что коронавирус возник естественным образом. Отчет в его нынешнем виде не содержит «ничего слишком серьезного», отметил источник

Напомним, ранее агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного чиновника Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке.

Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).