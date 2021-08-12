Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Выживший в авиакатастрофе вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро 12 августа, Виктор Стрелкин рассказал, что не успел спасти сидевшего рядом с ним сына друга.

В воде

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Во время полёта Виктор, прилетевший на Камчатку из Санкт-Петербурга, уснул. Проснулся он уже тогда, когда вертолёт заполнялся водой.

«Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся», — цитирует спасшегося пассажира правительство Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту рухнувшего в озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 находились 13 пассажиров — туристы из Москвы и Санкт Петербурга, и три члена экипажа. Выжившими спасены восемь человек, среди которых телеведущий Николай Корженевский. Все они доставлены в Петропавловск-Камчатский.