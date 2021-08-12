Канберра, 12 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. 12 августа в Австралии две женщины, нарушившие карантин после того, как вылетели из Мельбурна (Виктория) в Сидней (Новый Южный Уэльс) были оштрафованы на сумму более 10 000 долларов ($8 000). Перед вылетом они предоставили ложное разрешение на совершение полета и в последующем заболели COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Штраф

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По данным журналистов, оштрафованные женщины осуществили перелет 9 августа. Глава подразделения по тестированию на COVID-19 в Виктории Йерун Веймар подчеркнул в ходе пресс-конференции, что пара незадачливых путешественников была оштрафована на огромную сумму после поездки с использованием «полностью недействительного и несоответствующего разрешения».

»У них не было при себе соответствующего разрешения, их остановили уполномоченные сотрудники полиции и поместили на карантин в отеле», — рассказал Веймар.