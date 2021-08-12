Москва, 12 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В России планируют к 2024 году произвести 25 тыс. электрокаров и создать для них инфраструктуру из 9 тыс. зарядных станций. Об этом 12 августа сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную документацию к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Согласно проекту, 2,5 тыс. из 9 тыс. зарядных станций будут обладать возможностью быстрой зарядки мощностью 150 кВт. Подобная инициатива потребует 121,1 млрд рублей инвестиций.

Кроме того, планируется создание заправочных станций на водороде, а также базы для тестирования, сертификации и доводочных работ для разработки машин с низким углеродным следом.

Доля электрокаров, согласно документации, к 2030 году должна достигнуть в России 10% от всех транспортных средств. При этом количество зарядных станций должно составлять к этому времени 72 тыс., а число водородных заправок — 1 тыс.

Напомним, после комплексного капитального ремонта в одном из дворов Казани появится первая зарядная станция для электрокаров.

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