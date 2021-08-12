Канберра, 12 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. 11 августа в Австралии было поставлено 262 314 прививок от COVID-19, что является абсолютным рекордом с начала массовой иммунизации граждан. Об этом у себя в Twitter написал министр здравоохранения Грег Хант.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Отмечается, что интерес к тестированию на COVID-19 среди жителей Столичной территории Австралии велик. Так, телеканал Nine News опубликовал фото длинной вереницы автомобилей, стоящих в очереди к одному из местных пунктов по проведению ПЦР-тестов.

В Twitter-аккаунте Ханта также отмечается, что 10 августа в стране было поставлено 255 964 прививки от COVID-19.

Как сообщают журналисты Nine News, 12 августа правительство Австралии приняло решение отправить дополнительные партии вакцины в самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс.