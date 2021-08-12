Канберра, 12 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Новые полномочия, позволяющие полиции обеспечивать соблюдение правил по борьбе с COVID-19 в австралийском штате Новый Южный Уэльс, должны быть представлены 13 августа. Об этом было сообщено в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра штата Глэдис Бережиклян, министра полиции Дэвида Эллиота и заместителя комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мика Уиллинга, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

В свою очередь министр полиции Эллиот отметил, что полицейским трудно осуществлять контроль за существующими правилами в условиях локдауна и им должны быть представлены новые полномочия. Со своей стороны премьер-министр штата Бережиклян согласилась с мнением правоохранителей и заверила общественности, что новые меры, расширяющие полномочия полицейских будут представлены в ходе завтрашней пресс-конференции 13 августа.

«[Комиссар Фуллер] работает с группой правительственных чиновников и консультируется с региональным командованием полиции по всему штату, чтобы определить, как это может выглядеть на практике», — заявил журналистам заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мик Уиллинг.

В частности, было решено, что штат обратится к Силам обороны Австралии для отправки в Сидней большего числа военных.