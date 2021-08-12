Красноярск, , 10:12 — REGNUM Красноярский край выделяется на фоне увеличившейся конкуренции на выборах. Так, на выборы в региональный парламент выдвинуто больше всего кандидатов: по спискам — более тысячи человек, по одномандатным округам — 227. Это самый высокий показатель по России. Об этом было сказано во время обсуждения членами Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края и экспертами доклада председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максима Григорьева.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодня зарегистрированы списки на выборы в Государственную думу 11 политических партий, на выборы в Законодательное собрание края — 12. И возможно, эти цифры увеличатся, так как последний срок — 13 августа. Мы внимательно следим за этапом выдвижения и регистрации, видим работу избиркома и участие политических акторов, оцениваем их активность и отмечаем, в том числе недоработанность документов. Так, на сегодняшний день, трём партиям объективно предложено «дооформить» документы для регистрации. Безусловно, печальным фактом является применение «грязных» технологий, пикирование административными исками и прочее, что говорит о жёсткой конкурентной борьбе», — отметила эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева.

По мнению члена общественного штаба Александра Чернявского, стоит обратить внимание на содержательную часть кампании, «поскольку именно в контенте можно увидеть интересные тенденции, свидетельствующие о том, что уровень конкуренции на выборах 2021 года, по сравнению с 2016 годом, очень возрос».

«Об этом свидетельствует большое количество «чёрных» технологий. Мы все к ним относимся негативно, но факт их применения очевиден и говорит о том, что люди, которые их используют, хотят выиграть посредством применения всех возможных методов, включая нелегитимные», — подчеркнул он.

Председатель штаба Наталья Грушевская призвала всех участников электорального периода соблюдать правовые и этические нормы.

«Этап выдвижения и регистрации закончится, и мы будем наблюдать и контролировать вопросы информирования и агитации. Для избирателя должны быть доведены программы всех политических партий», — отметила она.