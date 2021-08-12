Пермь, 12 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Пермском крае проблема обманутых дольщиков касается более 4,3 тыс. жителей региона. Из них федеральным Фондом защиты прав граждан участников-долевого строительства уже принято решение о восстановлении прав в отношении 2799 человек (17 домов), сообщает краевой минстрой.

Строительство дома

Уже получил компенсацию на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей 631 участник долевого строительства. Сдачи жилья в эксплуатацию ожидают 2125 человек. Для решения проблемы обманутых дольщиков планируют до 2024 года достроить 19 домов, девять объектов сейчас находятся на стадии разработки проектов достройки.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что решение проблемы обманутых дольщиков — приоритетная задача, которую поставил перед регионами президент России. Ее необходимо полностью выполнить до конца 2023 года. «В прошлом (2020) году нам удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки — из 57 долгостроев определились с судьбой по 36. Сегодня нам крайне важно не допустить появления новых проблемных домов», — сказал он.

Директор Федерального Фонда защиты прав граждан участников-долевого строительства Константин Тимофеев во время рабочей поездки в Прикамье 11 августа сообщил, что еще по 17 долгостроям, находящимся в зоне ответственности фонда, планируется принять решения до конца 2021 года — в I квартале 2022 года.

«Мы учитываем совокупность различных факторов, когда принимаем решение о целесообразности завершения строительства или выплате компенсаций. Как правило, решение о дострое принимается, если дом в высокой степени готовности и много квартир продано дольщикам», — подчеркнул Тимофеев.

Собственными силами регион намерен восстановить права 352 человек. Все они покупали жилье в проблемном доме на ул. Пушкарской, 142 в Перми. Согласно дорожным картам, объект должны ввести в эксплуатацию в III квартале 2021 года. Еще по трем объектам, которые находятся на контроле региона, отсутствуют пострадавшие граждане.