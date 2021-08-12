Киев, , 10:36 — REGNUM Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что российские власти якобы намерены разделить Украину и включить одну из этих частей в Союзное государство России и Белоруссии. Он написал об этом 12 августа на своей странице в соцсети Facebook.

Климкин просит помощи UTR News

«Совсем другое дело — Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина — разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом», — говорится в сообщении бывшего главы МИД Украины, который так прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, ранее пообещавшего «вернуть Украину».

Также Климкин добавил, что Киеву, по его мнению, необходимо с этим бороться и предложил не обращать внимания на слова белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой в адрес властей Украины за их неадекватную реакцию на послания со стороны президента России Владимира Путина по поводу их политического курса выступил депутат украинской Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.