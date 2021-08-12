Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Одним из выживших в катастрофе 12 августа вертолёта Ми-8 на Камчатке оказался турист из Санкт Петербурга Виктор Стрелкин. Он рассказала подробности крушения воздушного судна и о своём спасении.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Виктор прибыл на Камчатку 10 июля. На вторник, 12 июля была запланирована вертолётная экскурсия. Он сам во время полёта уснул. И проснулся уже когда вертолёт начал заполняться водой.

«Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность составляла порядка 8−9 метров», — цитирует пассажира правительство Камчатки.

На поверхности воды Виктору пришлось снять кроссовки. Вокруг него находились остальные пассажиры, которым удалось выжить и выплыть. Буквально через пять минут к ним подоспели на лодке сотрудники Кроноцкого заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь пострадавших, которым удалось выжить при крушении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, были спасены благодаря сотрудникам Кроноцкого заповедника. Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8. Двое из них находятся в реанимации. Поиски остальных восьми пассажиров продолжаются.