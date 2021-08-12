Москва, 12 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. За последние пять лет время описания лучевых исследований в медучреждениях Москвы сократилось в 18 раз, сообщает 12 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Медицина

В 2015 году процесс описания лучевого исследования занимал 53 часа, сейчас он не превышает 3,5 суток, рассказали в мэрии. Таким образом, произошло сокращение в 18 раз. К этому результату пришли благодаря обновлению парка диагностического оборудования и развития цифровых технологий, что позволило оптимизировать систему здравоохранения.

Ускорение процесса позволяет быстрее ставить диагнозы и назначать пациентам лечение.