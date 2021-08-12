Сидней, Австралия, 12 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. За последние сутки в австралийском штате Новый Южный Уэльс выявили 345 новых случаев заражения коронавирусом, а число умерших от COVID-19 выросло на два человека. Выступая в ходе пресс-конференции, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян также объявила о том, что в трех районах Большого Сиднея будут ужесточены антикоронавирусные ограничения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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По словам Бережиклян, с 17:00 районы местного самоуправления Бейсайд, Стратфилд и Бервуд будут включены в «проблемные зоны», а их жители будут подвергнуты более жесткому локдауну, чем остальные районы.

За последние сутки в штате был поставлен рекорд по количеству сделанных ПЦР-тестов на коронавирус — 151 000.

«Я думаю, что в некоторых наших сообществах произошел перелом в восприятии, потому что люди поняли, что они могут считать, что для них вирус не опасен, но для их близки — это не так», — подчеркнула Бережиклян.