Челябинск, 12 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 371 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 79 246 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 6266 человек.

За сутки от ковида скончались ещё 14 пациентов, сообщили в штабе.