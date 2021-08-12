Веллингтон, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 12 августа, правительство Новой Зеландии объявило о радикальной перезагрузке своего подхода к борьбе с COVID-19. Усилия кабинета министров под руководством главы правительства Джасинды Ардерн будут сконцентрированы на ускоренной программе вакцинации и пробным шагам по открытию границ уже в этом году. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

Новая Зеландия Christoph Strässler

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Все жители Новой Зеландии в возрасте 16 лет и старше будут иметь право на получение первого компонента вакцины от COVID-19 с 1 сентября. Однако интервал между двумя дозами будет увеличен вдвое, поскольку правительство удвоило время ожидания для получения второго компонента с трех до шести недель.

Вакцинированные граждане с октября этого года смогут выезжать за границу, а затем самоизолироваться дома вместо того, чтобы отправляться на карантин в отель или другое определенное им место.

Премьер-министр страны Ардерн в ходе пресс-конференции также пообещала, что правительство Новой Зеландии вскоре представит список стран с низким и высоким уровнем заражения, в зависимости от которого для новозеландцев будет определяться порядок соблюдения карантина по возвращении в страну.