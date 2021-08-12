Махачкала, 12 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Дагестане попала под обвинение в картельном сговоре группа руководителей дорожно-подрядных организаций. Семеро подозреваемых, находясь на должностях руководителей четырех компаний, незаконно получили доход в сумме свыше 6,3 млн рублей, пишет «Интерфакс».

ru.torange.biz Незаконный доход

Как было установлено в ходе следствия, в течение двух лет, начиная с октября 2015 года, фигуранты уголовного дела отказывались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах для заключения госконтрактов в пользу одного из них. Это позволило ему выигрывать аукционы фактически без снижения начальной цены.

В настоящее время уголовное дело в отношении семи руководителей дорожных организаций передано для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы.

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