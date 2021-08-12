Канберра, 12 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. 12 августа власти Столичной территории Австралии ввели в Канберре и ее пригородах семидневный локдаун после того, как в регионе первые с 2020 года был обнаружен один случай заражения коронавирусом. Местные власти также определили, в каких случаях жителям разрешено покидать свои дома. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

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Покидать свои дома граждане смогут только в четырех исключительных случаях: для поездки на работу, в медучреждение или продовольственный магазин. Разрешено также выходить на улицу для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе или прогулки.

При выходе на улицу для прогулки или занятий спортом граждане могут это сделать только с одним человеком из числа друзей или знакомых, а также людей, проживающих совместно в одном домовладении. Уважительной причиной для выхода из дома также является следование к пункту вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что вне дома при любых обстоятельствах граждане должны носить маски.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, локдаун вступает в силу с 12 августа в 17:00 по местному времени.