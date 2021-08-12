Москва, 12 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Северная Корея намерена укрепить сотрудничество с Россией для противостояния с Соединёнными Штатами. Об этом заявил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

«Мы будем усиливать взаимодействие между КНДР и Россией с целью противостояния США, которые являются общей угрозой», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Пхеньяну необходимо укреплять государственную обороноспособность и потенциальную способность нанесения «мощного превентивного удара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что в КНДР выступили с критикой в адрес Южной Кореи и США из-за совместных военных учений. Ким Ё Чжон также обвинила США в разрушении регионального мира и стабильности в регионе.

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