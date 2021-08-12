Ярославль, 12 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьёв, ранее госпитализированный с COVID-19, рассказал о своём самочувствии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Александр Воробьев

«К сожалению, не могу сейчас всем ответить. Врачи интенсивно и внимательно лечат. В СМИ появляются неточности — меня не подключали к ИВЛ. Еще раз всем спасибо за сочувствие. По некоторым Вашим обращениям пытаюсь помогать и отсюда. Наша команда КПРФ продолжает работу!», — процитировала Александра Воробьёва страница ярославского обкома КПРФ в Facebook.

Александру Воробьёву 72 года. Вакциной от коронавируса депутат не прививался. Коллеги Александр Воробьёва по думе выражают ему поддержку. Об этом написал заместитель председателя думы Сергей Якушев («Единая Россия»).

«Вчера узнал, что с диагнозом COVID-19 госпитализирован наш коллега — старейший депутат Ярославской областной Думы Александр Васильевич Воробьев. Искренне желаю Александру Васильевичу скорейшего выздоровления без серьезных осложнений от этой коварной болезни. Мы можем сколько угодно спорить об экономике, политическом устройстве и социальной политике, но мы остаемся коллегами по думской работе. Берегите себя и близких!», — написал Якушев.

Александр Воробьёв также является кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ.