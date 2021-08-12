Нью-Дели, 12 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Количество погибших в результате схода оползня в штате Химачал-Прадеш, расположенном в северной части Индии, возросло до 13 человек. Об этом 12 августа сообщил директор местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Судеш Кумар Мохта на своей странице в соцсети Twitter.

Оползень

«Еще три тела были обнаружены на месте оползня в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш, где рано утром в четверг возобновилась поисково-спасательная операция, в результате чего число погибших увеличилось до 13», — говорится в сообщении.

При этом 11 августа телеканал NDTV сообщил об 11 погибших и 30 пропавших без вести.

Как передавало ИА REGNUM, накануне из-за сошедшего на автомобильную дорогу в северном индийском штате Химачал-Прадеш оползня под завалами оказались 40 человек.