Москва, 12 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмутился практике Липецкой области, где в 120 классах школьникам не будут ставить оценки, а выполнение домашних заданий будет носить рекомендательный характер.

(сс) Paul Fisher Домашнее задание

«Тогда вот ещё — школьникам 120 липецких классов не будут ставить отметки. Также в таких классах выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер. Это, как говорят чиновники от образования, — «гуманная педагогика». Вы что, господа чиновники, совсем офонарели?» — возмутился Миронов в Facebook.

Парламентарий видит риски в подобной практике.

«Вы куда ведёте наше образование? Сегодня не ставим оценки, не проверяем домашнее задание, а завтра вообще в школу можно будет не ходить? Ни о каком воспитании и образовании тут речи не идёт», — полагает депутат.

Он призвал родительскую общественность «не молчать, не бояться говорить!»

«Все последние реформы в образовании — путь в никуда, деградация. Дети — будущее нашей страны. И нам нужны умные, мыслящие граждане, а не оболваненное стадо, которое будет только потреблять», — подчеркнул Миронов.

Вместе с тем в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию. Инициатива принадлежит вице-губернатору Анатолию Якутину. Проект предполагает и постепенный отказ от школьной формы.

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