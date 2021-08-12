Уфа, 12 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

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Сообщается, что рано утром 12 августа спасатели получили сообщение о том, что в г. Ишимбае по ул. Советская, 50 в квартире дома происходит пожар.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огонь повредил домашнее имущество на площади пять кв. метров в комнате в трехкомнатной квартире многоквартирного дома.

Отмечается, что в результате пожара были доставлены в медучреждение женщина 2000 года рождения, мальчик 2020 года рождения и мужчина 1997 года рождения.

«Сотрудниками МЧС России из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 8 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В настоящий момент маму и ребенка отпустили на амбулаторное лечение, все у них хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.