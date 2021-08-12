Кишинёв, 12 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду дала обещание, что со стороны Кишинёва не будут совершаться действия по блокировке Приднестровья. Об этом 11 августа заявил вице-премьер России Дмитрий Козак на брифинге во время визита в молдавскую столицу.

Serhio Румыния и Молдавия

«Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет», — сказал Козак.

По его словам, в Кишинёве исходят из того, что в Приднестровье живут молдавские граждане. Также Козак в ходе визита отметил, что урегулирование приднестровского конфликта является «внутренним делом» Молдавии.

Напомним, Санду, став президентом Молдавии, заявила, что российские миротворцы должны быть выведены из Приднестровья.