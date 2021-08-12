Красноярск, 12 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. По состоянию на утро 12 августа в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на площади 8,1 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний зарегистрированы в Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на площади 79 га в Кежемском и Туруханском районах. По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края и в Норильске действует особый противопожарный режим.