Ульяновск, 12 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует их обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, за последние сутки, 11 августа, в регионе предварительно подтверждено 275 случаев заражения SARS-CoV-2. Сутками ранее было выявлено аналогичное количество носителей коронавируса.

Что касается охвата тестированием, что всего проведено 1 081 765 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2 в отношении 1 037 478 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021 году направлено 400 млн рублей, в том числе 100 млн рублей выделено на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.