Чита, 12 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края с начала 2021 года получили 123 миллиона рублей субсидий за приобретенную технику и оборудование. Об этом 12 августа сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Калужские аграрии вышли на поля

«За семь месяцев текущего года забайкальские хозяйства приобрели 214 единиц техники и оборудования на сумму свыше 430 миллионов рублей. Из краевого бюджета им направили субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования в размере 123 миллионов рублей. Так, на прошлой неделе аграрии получили 6 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

По его словам, данный вид государственной поддержки осуществляется по краевой программе, направленной на обновление машинно-тракторного парка. Субсидия по возмещению части затрат на приобретенную сельхозтехнику составляет 30% от ее стоимости и выделяется хозяйствам, предоставившим отчетные документы. Обязательным условием является то, что все комбайны, трактора и другое оборудование должны быть новыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2021 года забайкальским товаропроизводителям была выплачена 72,7 миллионов субсидий, из которых 55,8 миллиона рублей составляет субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства.

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