Москва, 12 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Москве за ночь выпало до 30 мм осадков, однако это не повлияло на работу систем жизнеобеспечения. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

(сс) George Hodan Ливень

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«Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

За ночь, в зависимости от района, в столице выпало от 11 до 33 мм осадков. При этом больше всего испытал непогоду северо-восток столицы.

Отмечается, что на работу систем жизнеобеспечения Москвы дождь не повлиял. Дежурство бригад ГУП «Мосводосток» продолжается, поскольку осадки продолжатся.