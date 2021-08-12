Богота, 12 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии выявили свыше 5,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5368 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 852 323.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 185 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 122 953.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 668 790 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 3948 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.