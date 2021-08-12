Вашингтон, 12 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Американская компания Chevrolet представила тизер электрического пикапа, который будет создан на базе Hummer. Тизер распространила пресс-служба автопроизводителя.

Chevrolet Тизер Chevrolet Silverado

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Электрический пикап от Chevrolet получит название Silverado. Отличительной особенностью новинки станут шасси с поворачивающимися задними колесами.

Основана модель будет на той же «тележке», что и GMC Hummer EV. Silverado также будет иметь некоторые общие технические характеристики с этой моделью General Motors.

Полноуправляемое шасси позволяет задним колесам поворачиваться под небольшим углом в разных направлениях, повышая тем самым маневренность на низких скоростях. На тизерном видео продемонстрирована эта возможность новинки.

Ожидается, что Silverado также получит режим Crab Mode («режим краба») от Hummer. Данный режим позволяет всем колесам машины поворачиваются под одним углом. Это особенно актуально для движения по сложным узким участкам на бездорожье.

Ранее российские блогеры проекта «Гараж 54» оснастили LADA (ВАЗ) 2109 «режимом краба».

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