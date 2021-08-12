Кувандык, Оренбургская область, 12 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Крупный природный пожар на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области, спустя несколько дней с момента возгорания, удалось локализовать. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Тушение пожара

К ликвидации пожара, из-за которого в муниципалитете введен режим ЧС, привлечены 165 человек и 53 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовали военную авиацию. Самолет ИЛ-76 совершил десять вылетов, на очаги с воздуха сброшено более 400 тонн воды.

Напомним, в Кувандыке с 6 августа из-за природного пожара объявлен режим ЧС. Ранее администрация городского округа заявляла об угрозе распространения огня на территорию деревень Акчура, Малое Чураево, Большое Чураево, Верхненазаргулово.

Стоит отметить, с начала года в Оренбуржье зарегистрировано 1090 степных пожаров и 201 лесной пожар. В настоящее время пятый класс пожарной опасности действует в 17 муниципальных образованиях региона.