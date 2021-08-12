Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На борту рухнувшего вертолета Ми-8 на Камчатке было шесть петербуржцев и шесть москвичей. Об этом 12 августа сообщил один из выживших пассажиров Георгий Кованцев изданию Baza.

kronoki.ru Вертолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке — все новости»

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», с 16 людьми на борту рухнул в воду недалеко от острова Сердце Алаида, который расположен в Курильском озере приблизительно в 5 км от берега. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось восемь человек — двух женщин и шесть мужчин, в том числе второго пилота и бортмеханика.

По словам выжившего Георгия Кованцева, на борту было шесть петербуржцев и шесть москвичей.

«Все было штатно, оборудование работало в полном объеме. Во время снижения на посадку вертолет вошел в облако тумана, после чего столкнулся с водой», — рассказал мужчина.

Спастись удалось благодаря щели в хвосте вертолета, через которую удалось выплыть на поверхность озера. По предварительным данным, на борту находилась семья из Петербурга — отец, мать и ребенок. Главу семейство уже нашли, поиски его супруги и сына ведутся.

По словам участкового государственного инспектора Кроноцкого государственного заповедника Евгения Денгеса, в 09:25 утра (по местному времени) на озере был туман, видимость не превышала 100 метров.

«Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за 3−4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения», — заметил Денгес.

Добавим, что по факту крушения вертолета МИ-8 возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.