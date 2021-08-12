Буэнос-Айрес, 12 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 11 397 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 052 884.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 223 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 108 388.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 35 680 790 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 9 286 570 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 12 412 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.